كتب- محمد عبدالناصر:

تُجهز وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التي تناسب مختلف شرائح المجتمع، في إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين فى تملك الوحدات الخاصة بهم، والتي تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.

وجاءت أبرز المعلومات عن الطرح الجديد وفقا للمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان ومي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل القعاري ووزارة الإسكان، على النحو التالي:

- طرح الشقق سيكون على مرحلتين الأولى الشهر المقبل والثانية مطلع 2022.

- عدد الوحدات الجاهزة للطرح 15 ألف وحدة.

- حجم الفائدة 3% متناقصة.

- 30 سنة هو الحد الأقصى للتمويل.

- الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة على السكن.

- مساحات الشقق تتراوح بين 100 إلى 150 مترا.

- الحد الأقصى لدخل الأعزب 10 آلاف جنيه والمتزوج 14 ألف جنيه.

- التخصيص إلكتروني وبأسبقية الحجز.

ما بدائل شراء شقة لغير المستفيدين من مبادرة الـ3% الجديدة؟

- أماكن الشقق الجاهزة للحجز:

مدن مشروع جنة:

6 أكتوبر – الشروق – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – ملوي الجديدة.

مدن مشروع سكن مصر:

أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – غرب قنا – دمياط الجديدة – الشروق – ناصر "غرب أسيوط".

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مدن مشروع دار مصر:

15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – الشروق – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب الجديدة.

مدن مشروع الإسكان المتميز:

(رشيد الجديدة – العلمين الجديدة – دمياط الجديدة).

مشروعات متنوعة:

كما تطرح هيئة المجتمعات عددًا من المشروعات المختلفة مثل وحدات الإسكان ذي الطابع الساحلي، بمدينة المنصورة الجديدة.

كما سيتم طرح وحدات بمشروع أرض مطار إمبابة، حيث تم طرح ما يقرب من 800 وحدة العامل الماضي، ويتميز المشروع بالقرب من المناطق الحيوية في القاهرة الكبرى.

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