أخبار الطقس.. الأرصاد توضح سبب ظاهرة حبات الثلج على مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد بعض التحسن بداية من اليوم على معظم المناطق، بعد حالة من عدم الاستقرار التي شهدتها المناطق الجنوبية خلال اليومين الماضيين.

وأضافت شاكر لمصراوي، فرص سقوط الأمطار مازالت مستمرة على مناطق من محافظة الأقصر ومحافظة البحر الأحمر لكن تقل حدة الأمطار عن اليومين الماضيين، حيث يوجد تحسن كبير في الأحوال الجوية.

وتابعت: "درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، وأصبح يوجد برودة في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر"، لافتة إلى أنه بداية من الاثنين ستتواجد الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وأشارت إلى أن سبب الأمطار الغزيرة في المناطق الجنوبية وتكون حبات الثلج لوجود منخفض الهند الموسمي تبعه ارتفاع في الحرارة بالتزامن مع منخفض آخر في طبقات الجو العليا تنخفض فيه درجات الحرارة بشكل كبير، مما يعمل على تكون السحب الرعدية ونزول حبات الثلج الصغيرة، لافتة إلى أن هذه الحالة تظهر بشكل كبير في مصر بسبب التغيرات المناخية وأصبحت ظاهر طبيعية بعد أن كانت غير معتاد عليها.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 26 : 27 درجة، والسواحل الشمالية بين 25 : 27 درجة، بينما المناطق الجنوبية تتراوح بين 28 : 33 درجة،وتكون الصغرى على أغلب المناطق من 17 إلى 20 درجة.​