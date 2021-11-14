وزير النقل يبحث مع السفير السويدي بالقاهرة التعاون في مشروع أتوبيسات BRT على الدائري

كتب- يوسف عفيفي:

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اليوم، هوكان ايمسجورد سفير السويد بالقاهرة وبحضور تحالف الشركات السويدية والمصرية بقيادة فولفو وذلك لبحث التعاون مع الجانب المصري في مشروع BRT علي الطريق الدائري.

وأكد وزير النقل، على عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين والحكومتين والقيادتين المصرية والسويدية مشيداً بالتجربة السويدية في مجال السلامة على الطرق (صفر حوادث) متطلعاً إلي الإستفادة من الخبرات السويدية في تحقيق أعلي معدلات السلامة والأمان على الطرق المصرية بالتوازي مع تنفيذ الدولة لمشروعات عملاقة في مجال الطرق والكباري في جميع أنحاء الجمهورية

ومن جانبه، أبدي السفير السويدي بالقاهرة سعادته بلقاء وزير النقل، معرباً عن استعداد الجانب السويدي لتقديم كافة أنواع الدعم ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلى الجانب المصري في مجالات النقل المختلفة ، مؤكدا على رغبة تحالف الشركات السويدية والمصرية بقيادة فولفو وأبناء حسن علام للتعاون مع الجانب المصري في مشروع الـ BRT علي الطريق الدائري

وأكد وزير النقل، أهمية هذا المشروع الذي يمثل تحولاً هاماً في وسائل المواصلات في مصر، مشيراً إلى تنفيذ كافة الأعمال الاعتيادية للمشروع بالتوازي مع تنفيذ أعمال توسيع وتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبري ودون الانتظار لنهو إجراءات المشغل والمورد لاتوبيسات BRT لافتاً إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال تواصلت مع وزارة النقل المصرية للتعاون معها في هذا المجال و أن الوزارة ترحب بالتعاون مع كافة الشركات على أن يكون المحدد في اختيار شريك التعاون هو العرض المقدم من هذه الشركات حيث سيتم اختيار أفضل العروض بما سيحقق الصالح العام لوزارة النقل المصرية .

ونوه الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في مجالات النقل المختلفة ومن بينها مجال أتوبيسات BRT لإنشاء مصانع لها في مصر والعمل على توطين هذه النوعية من الصناعة بمصر لتكون نقطة انطلاقة للسوق المحلي والأفريقي والشرق أوسطي.

وأعرب مسئولو شركة فولفو العالمية عن الرغبة والاستعداد التام للتعاون مع مصر في هذا المجال خاصة في ظل النهضة التي تعيشها مصر في مجال البنية التحتية والنقل والمواصلات، كما أعرب مسئولو ناشيونال إكسبريس عن الأهمية الكبيرة لهم في إدارة وتشغيل هذه المنظومة بمصر لما لهم من خبرات واسعة في هذا المجال في عدد من الدول مثل كندا والبرتغال وسويسرا والبحرين والمغرب

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من قيادات وزارة النقل المختصين لعقد لقاءات مكثفة خلال هذا الأسبوع مع التحالف السويدي المصري والذي يضم ( فولفو ، جي بي أوتو ، ناشيونال إكسبريس" مشغل عالمي " ، حسن علام ) لوضع تصور للنموذج الأمثل للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال أتوبيسات الـ BRT خاصة وأن هناك مخططاً عاما لتعميم هذا الأتوبيسات على عدد كبير من الخطوط داخل مصر.

كما بحث الوزير مع السفير السويدي بالقاهرة التعاون في مجال النقل البحري حيث سيقوم وفد من الجانب السويدي بزيارة ميناء الإسكندرية غداً لتفقد مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير والذي تنفذه مصر في إطار مخطط تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجيستيات على أن يعقب هذه الزيارة لقاءات مكثفة بين المختصين من الجانبين لاستعراض الفرص الاستثمارية في مجال النقل البحري في مصر والتي يمكن أن تشكل تعاوناً مثمراً بين الجانبين في هذا المجال.