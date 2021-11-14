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تعرف على رسالة رئيس "الشيوخ" إلى مجلس النواب ورد الأخير عليها

01:27 م الأحد 14 نوفمبر 2021
تعرف على رسالة رئيس "الشيوخ" إلى مجلس النواب ورد الأخير عليها

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ

كتب- مصراوي:

أرسل المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، رسالة بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها إلى مجلس النواب.

ورد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الرسالة بأنه تم إخطار اللجان المختصة.

طبقًا للمادة 249 من الدستور والمادة 4 من اللائحة يقتصر اختصاص مجلس الشيوخ في القوانين فقط على إبداء رأيه في ما يُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب سواء مشروعات قوانين عادية أو قوانين مكملة للدستور، وبعد أن ينتهي مجلس الشيوخ من دراسة هذه القوانين وإبداء رأيه فيها سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل، يقوم بإبلاغ رأيه لرئيس الجمهورية ومجلس النواب.

مجلس الشيوخ مجلس النواب عبد الوهاب عبد الرزاق

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