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"النواب" يوافق على إعادة المداولة على مادة الإصدار بمشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في المرافق العامة

01:26 م الأحد 14 نوفمبر 2021
"النواب" يوافق على إعادة المداولة على مادة الإصدار بمشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في المرافق العامة

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إعادة المداولة على مادة الإصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، عقب اقتراح تقدم به النائب أيمن أبو العلا، وأيده زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب أشرف رشاد الشريف.

وشدد رئيس المجلس على أنه طبقًا للائحة يعد ذلك الطلب إعادة مداولة على مادة الإصدار وليس تأجيلًا، وعرض جبالي ذلك على المجلس ووافق عليها.

مجلس النواب قانون مشاركة القطاع الخاص حنفي جبالي الحكومة

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