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شيخ الأزهر: نُقدر الدور الألماني في دعم القضايا العالمية والإنسانية

12:40 م الأحد 14 نوفمبر 2021
شيخ الأزهر: نُقدر الدور الألماني في دعم القضايا العالمية والإنسانية

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنَّ الأزهر تربطه علاقات قوية بألمانيا، حيث كانت ألمانيا من أوائل المحطات التي حرص على زيارتها خلال جولاته الخارجية، مؤكدًا تقديره للدور الألماني في دعم القضايا العالمية والإنسانية، وفي مقدمتها استقبال اللاجئين؛ هذا الموقف المشرف الذي كان شاهدًا على تحضر هذا البلد ومروءته.

وأضاف الإمام الأكبر خلال استقباله فرانك هارتمان، السفير الألماني لدى القاهرة، أنَّ الأزهر على استعداد كامل لتدريب الأئمة الألمان ضمن برنامج تدريب الأئمة والوعاظ بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة، وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة لتفنيد الأفكار المتطرفة، ودعم قيم الاندماج الإيجابي والتعايش بين المسلمين وغيرهم من أتباع الديانات المختلفة.

من جانبه، أعرب السفير الألماني عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره للدور العالمي الذي يقوم به في دعم قيم السلام العالمي والأخوة الإنسانية، مؤكدًا التزام ألمانيا بدعم الحوار بين الأديان والمضي قُدمًا في ترسيخ قيم السلام العالمي والتعايش بين الجميع.

أحمد الطيب شيخ الأزهر اللاجئين فرانك هارتمان

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