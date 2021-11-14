وزير الإسكان يقرر يخصص 35 فدانا بـ6 أكتوبر لإقامة نشاط سكني بمقابل نقدي

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 473 لسنة 2021.

وينص القرار في المادة الأولى: باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (62ب، 64ب، 66أ، 66ب،66ج) بمساحة 35.55 فدانا الواقعة بالحوض رقم 1 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لشركة الحزام الأخضر للتنمية العمرانية لإقامة نشاط سكني بمقابل نقدي.