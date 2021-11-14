كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئو تتوقع أن تشهد الأحوال الجوية استقرارا على جنوب البلاد، حيث تنحسر فرص الأمطار على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب -شلاتين- مرسى علم ) تكون متفاوتة الشدة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: يسود خلال الفترة الحالية طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أنه بداية من الغد يوجد شبورة مائبة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء من 5 إلى 7 صباحا.

وتابعت الهيئة: "تتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 26 : 27 درجة، والسواحل الشمالية بين 25 : 27 درجة، بينما المناطق الجنوبية تتراوح بين 28 : 33 درجة، وتكون الصغرى على أغلب المناطق من 17 إلى 20 درجة.