التوك توك والكلاب الضالة.. رئيس جهاز ٦ أكتوبر يستعرض حلول المشكلات القرى السياحية

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بممثلي سكان منطقة القرى السياحية الأولى والرابعة والسادسة بمدينة 6 أكتوبر، لبحث مقترحاتهم وشكاواهم، وذلك بحضور الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، وممثلي مجلس الأمناء، واتحادات الشغالين، ومسئولي الجهاز.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه تم مناقشة منظومة النظافة وصناديق القمامة، حيث تم التأكيد على زيادة أعداد صناديق القمامة، حسب حاجة كل مربع وفd حالة وجود صناديق تالفة يتم التغيير أو الإصلاح فورًا، وفي حالة التأخير يتم الخصم على الشركات العاملة بالمدينة، بجانب التنسيق مع اتحاد الشاغلين بخصوص متابعة سيارات الجمع المنزلي، بجانب مناقشة ظاهرة سير مركبات "التوك توك"، ومنع سيرها نهائيًا داخل المدينة، وذلك طبقاً لقانون المرور، والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بمشكلة تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري، أكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم رفض كافة طلبات التصالح على تغيير النشاط من سكني إلى تجاري، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات الأمنية لإعداد حملات مكبرة على كل أحياء المدينة .

وفيما يتعلق بالطرق، أشار رئيس الجهاز، إلى أن المدينة تشهد حالياً طفرة حقيقية في مجال الطرق والنقل والمواصلات، مكلفاً إدارة الطرق بعمل دراسة كاملة لمنطقة القرى السياحية وعرضها فيما يخص طلبات ومقترحات السكان الخاصة بالطرق "عمل المطبات - ازدحام منطقة جراج نادي النادي".

وحول تساؤلات السكان عن الاستعداد لفصل الشتاء وبالوعات صرف مياه الأمطار، قال رئيس الجهاز: تم رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى للتعامل مع الأمطار والتأكد من جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق المختلفة وجميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة، بجانب تلقي شكاوى المياه والصرف عبر الخط الساخن ١٥١٠٠ والمخصص لكافة أنواع الشكاوى على مدار الـ٢٤ ساعة وبالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية .

وأوضح النجار، أن الاجتماع تناول أيضا مشكلة الكلاب الضالة، لافتاً إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء واتحاد جمعيات الرفق بالحيوان والطب البيطرى للقضاء على الظاهرة من خلال التعقيم، وطبقًا للبروتوكول تم تحديد ثلاثة أيام بالأسبوع والأماكن الأكثر احتياجاً من واقع شكاوى المواطنين، حيث سيتم العمل بشكل متواز على محورين، الأول: مسح شامل لكل حي على حدة، والمحور الثاني: التعامل مع شكاوى المواطنين لأى مكان .

وأكد النجار، حرص جهاز المدينة على تحقيق التواصل مع المواطنين والعمل على حل جميع المشكلات التى يتم رصدها، وعلى عقد باقى اللقاءات مع ممثلي سكان كل الأحياء طبقاً للجدول المعلن.

من جانبه، أشاد الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، والحضور، بمبادرة لقاء السكان وضرورة التواصل بين المواطنين والجهات التنفيذية بالمدينة، معربين عن ثنائهم على الأعمال والمشروعات القومية الجاري تنفيذها بمدينة ٦ أكتوبر.

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