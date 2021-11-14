وزير الإسكان يقرر العمل بكود تشغيل وصيانة المباني العامة والتراثية
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 325 لسنة 2021.
وينص القرار في المادة الأولى: يتم العمل بالكود المصري لتشغيل وصيانة المباني العامة والمباني التراثية.
ونصت المادة الثانية: يتولى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر الكود والتعريف به والتدريب عليه.
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