وزير الإسكان يقرر العمل بكود تشغيل وصيانة المباني العامة والتراثية

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 325 لسنة 2021.

وينص القرار في المادة الأولى: يتم العمل بالكود المصري لتشغيل وصيانة المباني العامة والمباني التراثية.

ونصت المادة الثانية: يتولى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر الكود والتعريف به والتدريب عليه.