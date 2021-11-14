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وزير الإسكان يقرر العمل بكود تشغيل وصيانة المباني العامة والتراثية

11:41 ص الأحد 14 نوفمبر 2021
وزير الإسكان يقرر العمل بكود تشغيل وصيانة المباني العامة والتراثية

عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 325 لسنة 2021.

وينص القرار في المادة الأولى: يتم العمل بالكود المصري لتشغيل وصيانة المباني العامة والمباني التراثية.

ونصت المادة الثانية: يتولى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر الكود والتعريف به والتدريب عليه.

عاصم الجزار وزير الإسكان صيانة المباني العامة والتراثية المركز القومي لبحوث الإسكان

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