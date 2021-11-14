بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانونى المالية العامة ومشاركة القطاع الخاص

كتب- نشأت علي:

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة اتفاقيات ومشروعات القوانين.

ومن المقرر خلالها تحديد موعد مناقشة عامة لـ3 طلبات مقدمة من الأعضاء على النحو التالي:

1. العضو أحمد حمدي خطاب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث.

2. العضو أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الزيادة السكانية وما لها من آثار سلبية على المجتمع.

3. العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الترويج للسياحة العلاجية في مصر.

الاتفاقيات الدولية

وتشهد الجلسة العامة أيضا مناقشة تقارير اللجنة النوعية:

1) تقريرا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:

أ‌. طريقة إقرار الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية والمعتمدة فى أديس أبابا بتاريخ 11 / 2 / 2019، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 504 لسنة 2021.

ب‌. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المُقدم بهدف المساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة " الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/8/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 505 لسنة 2021.

مشاركة القطاع الخاص

ويستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة، المادة (17) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، وهي المادة الوحيدة المؤجلة من مشروع القانون، الذي تمت الموافقة على كل مواده في الجلسات السابقة.

قانون المالية

وتشهد الجلسة كذلك، استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.