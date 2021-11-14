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وزير الإسكان يخصص 688 فدانا بالقاهرة الجديدة لشركة الفطيم العقارية

11:10 ص الأحد 14 نوفمبر 2021
وزير الإسكان يخصص 688 فدانا بالقاهرة الجديدة لشركة الفطيم العقارية

عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 494 لسنة 2021.

وينص القرار على اعتماد المخطط العام لقطعة الأرض مساحة 688.35 فدانا الواقعة شرق الطريق الدائري بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة الفطيم للتنمية العقارية (مشروع كايرو فيستيفال سيتي) والصادر لها القرار الوزاري رقم 238 لسنة 2004 والمعدل بالقرارات الوزارية أرقام (96 لسنة 2015)، (1 لسنة 2018)، (63 لسنة 2019).

عاصم الجزار وزارة الإسكان شركة الفطيم العقارية المجتمعات العمرانية

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