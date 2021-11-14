مياه الإسكندرية تعلن حاجتها لوظائف جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، حاجتها لشغل الوظائف الآتية طبقًا لاحتياجات مشروعات "حياة كريمة" في المنطقة الجنوبية والمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي في منطقة عبدالقادر بنظام التعاقد.

وأضافت شركة مياه الإسكندرية، أن التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة https://alexwater.com.eg/ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14/11/2021 إلى يوم الخميس الموافق 18/11/2021.

وجاءت تفاصيل التقديم والوظائف على النحو التالي: