​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 78 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم الأحد، رحلاتها إلى 79 وجهة دولية تنقل على متنها 9 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 55 رحلة دولية إلى كل من (بغداد، عمَان، دبي، الكويت، بيروت، لاجوس، نجامينا، تونس، كازبلانكا، أبوجا، أبوظبي، لندن، دوسلدورف، مدريد، باريس، إسطنبول، جنيف، كوبنهاجن، روما، آمستردام، ميونيخ، نيويورك، أثينا، برلين، بروكسل، موسكو، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، اديس ابابا، أسمرة، جوهانسبرج)، و18 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم) و5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9 آلاف راكب.