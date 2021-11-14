لجهودهم في حل أزمة التكليف.. تكريم نواب التنسيقية بالمؤتمر السنوي للصيادلة بالإسكندرية

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كتب– أسامة علي:

شارك النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب والنائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، بالمناقشات الافتتاحيه لليوم الثاني من المؤتمر السنوي للصيادلة بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، وحضور الدكتور مجدي ثابت نقيب صيادلة القليوبية والدكتور شريف كمال رئيس أكاديمية 57 3 57 والدكتور خالد يسري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالنقابة.

وفي كلمته، أكد إسماعيل، أن التنسيقية لم تدخر جهداً لحل أزمة التكليف، وأن تلك القضية هي قضية عادلة للدفاع عن حقوق الصيادلة، وقد قامت التنسيقية بالمضي قدماً بطلب مناقشة عامة بمجلس النواب لاستيضاح سياسة التكليف للسنوات القادمة، بعد حل أزمة تكليف 2018 و2019.

فيما أثنى النائب علاء مصطفى على وعى الشباب وجهودهم في عرض أزمة التكليف من خلال القنوات المشروعة، وأكد أن التنسيقيه لن تتوانى عن الوقوف إلى جانب الصيادلة ودعم حقوقهم العادلة بالتعاون مع نقابة الصيادلة بالأسكندرية، وتوحيد الجهود للوصول إلى الحلول المرجوة.

وقام الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، بتكريم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لجهودهم في حل أزمة التكليف 2018 و 2019 ولدعمهم المستمر للنقابة.​