البحوث الفلكية: الأرض تشهد أطول خسوف جزئي للقمر في 1000 عام الجمعة

كتب– أسامة علي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، أن الأرض ستشهد أطول خسوف جزئي للقمر خلال الـ1000 عام المقبلة، يوم 19 نوفمبر 2021.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الخسوف لن يكون مرئيًا من مصر حيث سيكون القمر غرب تحت الأفق في ذلك الوقت، وسيرى للقمر من أمريكا الشمالية وشرق آسيا وأجزاء من شمال قارة أوروبا وأندونسيا.

وأضافت، أنه يعتبر الخسوف الجزئي للقمر في 19 نوفمبر أطول خسوف خلال الـ1000 عام المقبلة، مشيرًا إلى أنه قد حدث الخسوف الجزئي الأخير للقمر الذي امتد لفترة أطول في 18 فبراير 1440، وستكون المرة المقبلة التي تشهد فيها الأرض خسوفًا جزئيًا للقمر طويل مثل هذا الشهر في 8 فبراير 2669.

تابع: "ستكون المدة الإجمالية لخسوف نوفمبر 2021 - من اللحظة التي يدخل فيها القمر منطقة ظل الأرض حتى لحظة خروجه - حوالي 21،693 ثانية (حوالي 6 ساعات ودقيقتان).

بالنسبة للخسوف غير الكلي للقمر فهذه تعتبر مده طويلة غير معتادة، وعرض المعهد، مقارنة بين أطول مدة للخسوف الجزئي

يعد الخسوف الجزئي في نوفمبر 2021 أطول من العديد من الخسوفات الكلية للقمر، فعلى سبيل المثال ، كانت المدة الإجمالية للكسوف الكلي ليوم 26 مايو 2021 هي 18127 ثانية (حوالي 5 ساعات 2 دقيقة 7 ثانية تقريبا) أي أقل بساعة واحدة تقريبًا.​