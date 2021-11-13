في الأزمة مكسب.. 18% زيادة في قيمة صادرات الموالح المصرية رغم التضخم العالمي

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تحتل المركز الأول في العالم في محصول البرتقال، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات الزراعية في ظل الأزمة العالمية للغذاء فرصة حقيقية لإدخال عملة صعبة أكبر للبلاد.

وبحسب تقرير لمجلس الوزراء، زادت قيمة الصادرات المصرية الزراعية بنسبة 18.2%، مسجلة 34.4 مليار دولار عام 2020/2021 مقارنة بـ29.1 مليار دولار عام 2019/2020.

يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه عدد من الدول حول العالم، موجة تضخمية كبيرة في أسعار الغذاء والطاقة غير مسبوقة، بسبب أزمة كبيرة في سلاسل التوريد، بسبب أزمة كورونا وبدء التعافي بعد التوسع في اللقاحات.

وأضاف العطار في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن إنتاج مصر من الموالح بلغ 5 ملايين طن، لافتًا إلى أن مصر تصدر 1.8 مليون طن أو تحديدًا ثلث كمية الإنتاج ويتم تصديرها لكافة دول العالم.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي، أن من المكاسب تحقيق هامش ربح أكبر للمزارع؛ والذي ينعكس على تغطية نفقات الزراعة؛ ما يشجع على زيادة الإنتاجية والمساحات المزروعة.

وأشار إلى أن مصر رائدة في الصادرات الزراعية، حيث حققت 600 ألف طن زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مضيفًا أن الزراعة واحدة من أعمدة الاقتصاد الوطني.

الجدير بالذكر أن صادرات مصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، بلغت حوالي 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 602 ألف و964 طنًا عن نفس المدة من العام الماضي والذي بلغت 4 ملايين و181 ألف و313، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.