تبقى الأجواء مضطربة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس والظاهرة المسيطرة

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة من عدم الاستقرار الجوي مستمرة على مناطق البحر الأحمر، وأجزاء من الصعيد خاصةً جنوبه، بالإضافة إلى جنوب سيناء، ويتخلل تلك الحالة تشكل للسحب الرعدية الممطرة بغزارة، والتي يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال في نطاق تشكل تلك السحب.

وأضافت الهيئة، أنه تبقى الأجواء مضطربة الليلة على مناطق جنوب محافظة البحر الأحمر مع تشكل عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، تترافق بهطول البَرَد ونشاط الرياح، حيث يحذر من استمرار تشكل السيول، وتمتد الأمطار في وقت لاحق من الليلة لأجزاء من جنوب الصعيد.

أوضحت الهيئة، أن تلك الحالة تتراجع غدًا، لتقل فرص الأمطار بشكل عام وتميل الأجواء إلى الاستقرار، وأن ظلت فرص الأمطار قائمة على مناطق جنوب شرق سيناء، لتوقعات الطقس على كافة المناطق.

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