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شيخ الأزهر: حريصون على تعزيز التعاون العلمي مع موسكو

08:05 م السبت 13 نوفمبر 2021
شيخ الأزهر: حريصون على تعزيز التعاون العلمي مع موسكو

أحمد الطيب و نزيه النجاري

كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمقر مشيخة الأزهر الشريف، اليوم السبت، السفير نزيه النجاري، سفير مصر الجديد لدى موسكو.

في بداية اللقاء رحب فضيلة الإمام الأكبر بسفير مصر الجديد لدى موسكو، متمنيًا له التوفيق والنجاح في عمله الجديد، مؤكدًا حرص الأزهر على تعزيز علاقاته العلمية مع روسيا والتواصل الفعال مع الجاليات المسلمة هناك للتعرف على احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال المنح الدراسية للطلاب أو استضافة الأئمة في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريبهم على ترسيخ ثقافة التسامح والاعتدال بين الجاليات المسلمة.

من جهته أعرب سفير مصر الجديد لدى موسكو عن تقديره الكبير للدور الذي يقوم به الإمام الأكبر في خدمة القضايا الإسلامية والمسلمين حول العالم، مؤكدا أنه سيعمل على تعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين الأزهر وموسكو والتعريف بجهود الأزهر في مجال حوار الأديان وترسيخ مفاهيم التسامح والسلام عالميا.

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