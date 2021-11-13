البابا تواضروس يشهد حفل ختام مهرجان الأسرات الجامعية بأسقفية الشباب

برواتب وصلت إلى 10 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل أول ملتقى​ توظيف للسيدات

كتب- مينا غالي:

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني أمس حفل ختام الأنشطة المركزية للأسرات الجامعية التابع للأمانة العامة للأسرات الجامعية بأسقفية الشباب.

تضمن الحفل عدة فقرات من بينها كورال مجمع من عدة أسرات جامعية إلى جانب تقرير للخدمات المركزية وخدمة مهرجان الأسرات الجامعية لعامي 2020/2021 واختتم كلمة للبابا ثم وزع الكؤوس والجوائز على الفائزين وكذلك شهادات التخرج لدفعتي إعداد الخدام وإعداد القادة لعام 2021 التابعين لخدمة الأسرات الجامعية.

وحضر الحفل الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة وحلمي النمنم وزير الثقافة السابق والكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم.

ودعا قداسة البابا في كلمته الشباب إلى التمسك بالإيمان الذي به نغلب مغريات العالم، وذلك من خلال 4 نقاط هي:

١- العلاقة الشخصية القوية مع المسيح

٢- حياتنا داخل الكنيسة التي تشبه السفينة، من يدخل يحفظ من الغرق.

٣- العلاقة الحية مع الكتاب المقدس، وليكن الكتاب معنا في كل مكان، منه نأخذ الإرشاد.

٤- الأسرة أو البيت، فنحن جميعًا عرفنا الإيمان أولًا من خلال بيوتنا، من أمهاتنا وجداتنا.