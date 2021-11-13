شاهد تطوير أعمال أبراج المنطقة المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة

برواتب وصلت إلى 10 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل أول ملتقى​ توظيف للسيدات

كتب– أسامة علي:

نشر عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الاسكان، صورًا من موقع مشروع المنطقة المركزية للأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويعد مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية هو الأول من نوعه في مصر، ويضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة سكني، إداري، تجاري، خدمات، أشهرها أبراج المنطقة "البرج الأيقوني"، وهو أعلى برج في قارة أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر.

يتم تنفيذ مشروعات منطقة الأعمال المركزية بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم، ويمثل نموذج حي للتعاون المصري الصيني المثمر.

ويقام المشروع على مساحة تبلغ 1.71 مليون متر مربع وتقدر بنحو 195 فدانًا.