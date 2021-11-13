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ضبط مصنع لتعبئة الزيوت المستخدمة وإعادة بيعها في الجيزة (فيديو)

07:46 م السبت 13 نوفمبر 2021
ضبط مصنع لتعبئة الزيوت المستخدمة وإعادة بيعها في الجيزة (فيديو)

صورة من محتوى الفيديو

كتب- أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم السبت، ضبط مصنع يُدار بدون ترخيص، لتعبئة الزيوت المستخدمة في المنازل والمطاعم، وإعادة تعبئتها مرة أخرة وبيعها للمستهلك.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات التموينية بالتعاون مع الأجهزة المختصة لتمشيط الأسواق وضبط المحال والمنشآت التجارية المخالفة، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان ما يتم عرضه من مواد وسلع غذائية للمواطنين.

وتمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم، من ضبط وإغلاق وتشميع مصنع يُدار بدون ترخيص، لتعبئة الزيوت المستخدمة في المنازل والمطاعم وإعادة تعبئتها مرة أخرى، وبيعها للمستهلك عن طريق البقالة التموينية الخاصة به، حيث إنه يمتلك محل بقالة تموينية بالقرب من مصنع الزيت المضبوط.

وتم تحرير محضر للمنشآة المخالفة بمتابعة من الدكتور فرج عبدالعاطي رئيس مركز أوسيم، وبمعرفة إدارة التموين ولجنة صحة وسلامة الغذاء بإدارة الطب البيطري بأوسيم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

الجيزة الزيوت المستخدمة مصنع بدون ترخيص اللواء أحمد راشد

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