إحباط تهريب 10 سبائك ذهب مع راكب قادم من السعودية في المطار

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة لتهريب 10 سبائك ذهبية بوزن كيلو جرام، أخفاها راكب داخل حقائبه فور وصوله من السعودية، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء الأجراءات الجمركية على ركاب الطائرة السعودية القادمة من الرياض، استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوم وضرائب جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة محمد جمال الدين مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود قطع معدنية صغيرة بين طيات الملابس في إحدى حقائب الراكب، وكلف محمد الهادي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، محمد سمير مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن ضبط 10 سبائك ذهبية بوزن واحد كيلو جرام.

وأمر أحمد سعد مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

