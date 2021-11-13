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​حدث في 8 ساعات| لدغات عقارب وسيول في أسوان وأمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

07:34 م السبت 13 نوفمبر 2021
​حدث في 8 ساعات| لدغات عقارب وسيول في أسوان وأمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

حدث في 8 ساعات

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها انهيار عقار من 5 طوابق بروض الفرج، والأرصاد تكشف تطورات الوضع بالنسبة للأمطار في أسوان، وأمطار رعدية خلال ساعات على هذه المناطق.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

دغات عقارب السيول الأمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية انهيار عقار أسوان

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