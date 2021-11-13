​حدث في 8 ساعات| لدغات عقارب وسيول في أسوان وأمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها انهيار عقار من 5 طوابق بروض الفرج، والأرصاد تكشف تطورات الوضع بالنسبة للأمطار في أسوان، وأمطار رعدية خلال ساعات على هذه المناطق.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: