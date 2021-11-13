حدث في 8 ساعات| لدغات عقارب وسيول في أسوان وأمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات
كتب– أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها انهيار عقار من 5 طوابق بروض الفرج، والأرصاد تكشف تطورات الوضع بالنسبة للأمطار في أسوان، وأمطار رعدية خلال ساعات على هذه المناطق.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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