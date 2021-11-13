الأولى بعد رفع الأسعار.. تفاصيل مناقصة لتوريد 4000 طن زيت تمويني

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، تفاصيل مناقصة محدودة رقم 7 لسنة 2021/2022 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و1000 طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 يناير 2022.

وقال بيان للهيئة، اليوم البت، إن جلسة فض المظاريف ستعقد يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 12 ظهرًا.

وأضاف البيان، أن باقي الشروط والمواصفات ستكون طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة في الهيئة.