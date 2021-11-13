وزير الزراعة يوجّه مركز بحوث الصحراء: نريد حلولًا للتعامل مع التغيرات المناخية

كتب- أحمد مسعد:

وجّه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التهنئة للعاملين في مركز بحوث الصحراء، بمناسبة مرور 70 عامًا على إنشائه كأول مركز متخصص في المنطقة لأبحاث الصحراء، مشيدًا بجهود الباحثين في خدمة الزراعة المصرية.

وطالب وزير الزراعة، اليوم السبت، الباحثين بإيجاد حلول عملية للتعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية، واستنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور والشتلات التي تناسب البيئات الصحراوية، والاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تتعامل مع التصحر وملوحة التربة والمياه والفقر المائي ونظم الري الحديث.

وشدد "القصير"على ضرورة وجود آليات عملية واضحة المعالم والتطبيق وخلال فترات زمنية محددة مع معايير لرقابة وتقييم الأداء، مؤكدًا أنه لا مجال للبحوث النظرية التي لا تفيد الوطن.