انخفاض الرؤية حتى 200 متر.. الأرصاد: سحب رعدية في الصحراء الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود سحب رعدية متكونة في الصحراء الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه يصاحبها الهواء الهابط الذي يعمل على إثارة الرمال على المناطق المحيطة والقريبة من تأثير السحب.

وتابعت: "بالفعل الأقصر تحت تأثير عاصفة ترابية وانخفضت الرؤية الأفقية على إثرها حيث وصلت إلى 200 متر".

واختتمت: يستمر جنوب البلاد وسيناء تحت تأثير حالة عدم الاستقرار خلال ساعات الليل أيضًا.