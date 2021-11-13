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جنوب القاهرة للكهرباء: بدء التقدم لتركيب عدادات للمتعاملين بنظام الممارسة حتى 31 ديسمبر

06:59 م السبت 13 نوفمبر 2021
جنوب القاهرة للكهرباء: بدء التقدم لتركيب عدادات للمتعاملين بنظام الممارسة حتى 31 ديسمبر

المحاسب محمد السيسي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فتح باب التقديم لتركيب عدادات كودية لجميع الأنشطة التجارية والصناعية في النطاق الجرافي للشركة.

وقال محمد السيسي رئيس الشركة، إنه تم فتح باب التقديم لتركيب عدادات كهرباء كودية للأنشطة التجارية والصناعية المخالفة، التي تعتمد على حساب استهلاك شهري بنظام الممارسة من اليوم وحتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، لتقنين أوضاع تلك المنشآت، وللحفاظ على حقوق الشركة المالية وتقليل نسب الفقد.

وأضاف رئيس الشركة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه تمت الموافقة على تركيب عدادت كودية لجميع الأنشطة سواء الزراعية مثل مشروعات الري للأراضي الجبلية أو العادية بجانب الأنشطة الصناعية مثل مصانع الرخام الموجودة في منطقة شق الثعبان والطوب الأسمنتي في منطقة الصف والعياط والمصانع الأخرى في ريف الجيزة، بالإضافة إلى المشروعات التجارية مثل المقاهي والمطاعم والمزارع والمخازن المخالفة، التي تحصل على الكهرباء بطريقة غير شرعية.

وأضاف رئيس الشركة، أنه يجب على أصحاب جميع الأنشطة المخالفة سرعة التقدم بطلبات لتركيب عدادات كودية من خلال المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء أو من خلال الذهاب لمقرات الشركة المختلفة، حيث تم تشكيل لجان من مباحث الكهرباء ومأموري الضبط القضائي للمرور على تلك الأنشطة وسيتم تحرير مخالفات ومحاضر بمبالغ مالية كبيرة، لمن لم يتقدم لتركيب عدادت بالأحمال الفعلية.

محمد السيسي توزيع الكهرباء عدادات كودية جنوب القاهرة للكهرباء

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