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"جمال وشياكة".. مستشار "الوزراء" ينشر فيديو لتطوير ترع السويس

06:47 م السبت 13 نوفمبر 2021
"جمال وشياكة".. مستشار "الوزراء" ينشر فيديو لتطوير ترع السويس

صورة من محتوى الفيديو

كتب– يوسف عفيفي:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو جديد لأعمال تطوير ترع محافظة السويس.

وقال يونس: "اتفرج وشوف أعمال تطوير الترع والجمال والشياكة.. ده عملوا للترع كورنيش، واحنا نطور للمحافظة.. فلازم المواطن يحافظ وميرميش فيها زبالة أو حيوانات ميتة لأنه هو المستفيد الأول والأخير مناه.. تحيا مصر".

هاني يونس مجلس الوزراء ترع السويس أعمال تطوير الترع

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