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أسوان.. برلمانية: بيان عاجل لتوفير أمصال العقرب ولجنة إغاثة لمساعدة المواطنين

06:27 م السبت 13 نوفمبر 2021
أسوان.. برلمانية: بيان عاجل لتوفير أمصال العقرب ولجنة إغاثة لمساعدة المواطنين

البرلمان

كتب- محمد نصار:

طالبت النائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بتوفير أمصال العقرب بشكل كافي في مستشفيات أسوان، عقب انتشار العقارب بشكل كبير في المحافظة نتيجة موجة الطقس السيئة التي تمر بها المحافظة.

وتقدمت "السلايمي"، اليوم السبت، ببيان عاجل في المجلس، للدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة، حيث تمر محافظة أسوان بموسم أمطار وسيول أدى لخروج العقارب من جحورها.

وذكرت نائبة حزب العدل في بيانها أن عدد إصابات بلدغات العقارب والمسجلة بشكل رسمي خلال الأيام الماضية تجاوز 500 حالة إصابة بالإضافة إلى 3 حالات وفيات.

وفي ذات السياق أعلنت أمانة حزب العدل بأسوان عن تدشين لجنة إغاثة تابعة للحزب، لمساعدة المتضررين من جراء الأمطار الكثيفة وتوابع الطقس السئ، ووضعت اللجنة الرقم (01095403605) لتلقي اتصالات ورسائل المواطنين المتصررين من الأزمة على مدار الساعة.

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