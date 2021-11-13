​حالة الطقس.. الأرصاد: سحب وأمطار على جميع مناطق سيناء

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن شبه جزيرة سيناء بأكملها، تقع اليوم تحت تأثير السحب المتوسطة والمنخفضة، مضيفة أن تلك السحب يصاحبها سقوط أمطار على مناطق كثيرة ومتفرقة.

يأتي ذلك فيما أعلنت الهيئة استمرار نشاط منخفض السودان ليؤثر شمالًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقالت الأرصاد، في تنويه عاجل لها عبر صفحتها على فيسبوك، إنه من المتوقع حدوث الآتي:

1- سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد (نويبع - كاترين - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - أبوسمبل)، على فترات متقطعة.

2- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة قد تصل إلى حد السيول على (حلايب - شلاتين - مرسى علم - القصير - سفاجا - الغردقة والطرق المؤدية منها إلى جنوب البلاد).

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه تزداد فرص الأمطار مساءً، كما تنشط الرياح على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

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