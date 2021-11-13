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لدغات العقارب في أسوان.. متحدث الصحة يكشف أعداد الضحايا حتى الآن

04:41 م السبت 13 نوفمبر 2021
لدغات العقارب في أسوان.. متحدث الصحة يكشف أعداد الضحايا حتى الآن

لدغة عقرب

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عدم وجود أي حالات وفاة بسبب لدغات العقارب التي تعرض لها نحو 476 مواطنا بسبب السيول التي تعرضت لها محافظة أسوان منذ مساء أمس الجمعة.

وأضاف مجاهد في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، أن جميع من تعرضوا للدغ العقارب غادروا المستشفيات بعد تلقيهم للأمصال المضادة للدغ العقارب.

وشدد على أن رصيد الأمصال المضادة للدغ العقرب يزيد عن 3 آلاف جرعة موزعة على جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.

وأضاف مجاهد أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة، وجه قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة بتوفير أرصدة كافية من الأمصال المضادة للدغ العقارب في جميع الوحدات الصحية والمستشفيات بكافة محافظات الجمهورية.
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