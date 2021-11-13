إجازة استثنائية غدا لجميع الطلاب بأسوان تحسبا لزيادة أوضاع الطقس السيئ

كتب- محمد نصار:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الموقف الحالي للاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاحتواء تداعيات هذه الأزمة.

وتفقد المحافظ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام حيث تابع المهام التي تقوم بها الجهات التنفيذية في هذا الاتجاه.

وأعلن محافظ أسوان منح طلاب المدارس بجميع المراحل والإدارات التعليمية إجازة استثنائية غدا الأحد وذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف الحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب في ظل احتمالية استمرار سوء الأحوال الجوية، بجانب إتاحة الفرصة لشفط تراكمات المياه والتأكد من سلامة المنشآت والوصلات الكهربائية.

وحرصا على تيسير الإجراءات ومنع التزاحم لتقديم المستندات الخاصة بالمعلمين الراغبين في العمل بنظام الحصة فقد تقرر إجراء التقديم إلكترونياً من يوم الأحد وحتى الثلاثاء القادم، على أحد العناوين الإلكترونية التالية (http://cutt.us/Aswan-EDU / https://bit.ly/3FeA5fU / https://forms.gle/4SsxXdQ5Yc3J2Hcx7 ).

وخلال تواجده بغرفة العمليات الرئيسية اطمئن المحافظ على الأوضاع بجميع المراكز والمدن التي تضررت من موجة الطقس السيء وذلك بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، ومتابعة الموقف حيث أكد المسئولين على أنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان تم شفط وسحب تراكمات المياه بالشوارع بجانب تأمين أعمدة الإنارة وأسلاك الهوائيات، كما تم توصيل التيار الكهربائي وتشغيل محطات مياه الشرب بشكل كبير.

وفي نفس السياق كشف المهندس محمد علي، وكيل وزارة الري بأسوان، أنه تم تصريف جميع كميات مياه الأمطار التي سقطت من خلال 36 مخرا صناعيا و27 سد إعاقة وحاجزا ترابيا، بجانب 13 بحيرة صناعية موزعين بجميع أنحاء المحافظة حيث تم تصريفها إلى المصارف المائية، وخاصة في 4 مناطق بعزب كيما والكسارة بالجزيرة، وأبوالريش بمركز أسوان، علاوة على السراج بمركز إدفو مما ساهم في انحصار الأضرار والخسائر بشكل جيد .