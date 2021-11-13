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الأذان الموحد.. الأوقاف تعلن ضم 50 مسجدًا جديدًا بالقاهرة

03:39 م السبت 13 نوفمبر 2021
الأذان الموحد.. الأوقاف تعلن ضم 50 مسجدًا جديدًا بالقاهرة

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أعلن اللواء عمرو شكري، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف، ضم 50 مسجدًا جديدًا بالقاهرة لمشروع الأذان الموحد.

وأوضح شكري، في بيان، السبت، أنه يصل بذلك إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه 3801 مسجد على مستوى محافظات القاهرة الكبرى.​

وزارة الأوقاف مشروع الأذان الموحد المساجد

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