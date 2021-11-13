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دروجبا أول الضيوف.. انطلاق برنامج ميدو وبركات على قناة المحور اليوم

03:35 م السبت 13 نوفمبر 2021
دروجبا أول الضيوف.. انطلاق برنامج ميدو وبركات على قناة المحور اليوم

برنامج ميدو وبركات

كتب- مينا غالي:

أعلنت قناة المحور الفضائية، عن بدء برنامجها الرياضى" الريمونتادا" يوميا فى تمام الساعة الحادية عشر مساء على شاشة القناة بدءا من اليوم السبت، والذي يقدمه النجم أحمد حسام ميدو والنجم محمد بركات، وذلك في إطار التطوير بقناة المحور.

ويضم البرنامج مجموعة من الفقرات المختلفة سواء على مستوى التحليل لمباريات الدوري المصري والدوريات العالمية والألعاب المختلفة بجانب استضافة نجوم كرة القدم المصرية والعالمية.

وقد حرصت إدارة القناة على استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لخدمة المشاهدين وتقديم برنامج رياضي يليق بشاشة المحور.

كان ميدو أعلن عبر حسابه على تويتر أنه سيكون النجم العالمي دروجبا ضيف أول حلقة من البرنامج.

برنامج ميدو وبركات قناة المحور برنامج الريمونتادا

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