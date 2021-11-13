"الصعايدة رجالة".. رئيس "مصر للكهرباء" يشيد بجهود قطاع أسوان في مواجهة الطقس السيء

كتب- محمد صلاح:

تتعرض محافظة أسوان منذ الساعات الماضية إلى موجة غير مسبوقة من الطقس السيء تمثلت في البرق والرعد وهطول السيول والأمطار.

وكشف المهندس سامي أبووردة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، ما يتم اتخاذه من إجراءات لتأمين واستقرار التغذية الكهربائية من خلال وجوده بمكتبه منذ أمس، والتأكيد على التنسيق مع كل الجهات المعنية بمحافظة أسوان لمواجهة أية أزمات أو مشكلات ناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة التي غمرت أجزاء ببعض المناطق التابعة للمحافظة.

وأكد أبووردة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن الشركة ممثلة في قطاع كهرباء توزيع أسوان لم تلجأ إلى فصل التيار الكهربائي إلا للضرورة فقط؛ خصوصًا بعض محطات مياه الشرب والصرف الصحي التي غمرتها المياه، مشيرًا إلى أنه تم الفصل بالتنسيق مع المحافظة كإجراء احترازي فقط لحين شفط المياه التي بلغ منسوبها ما يقرب من ٤٠ سم؛ مما مثل صعوبة بالغة على عمل تلك المحطات، إضافة إلى صعوبة تشغيلها أو توصيلها بالتيار الكهربائي.

كما أكد رئيس الشركة أن ما حدث في الساعات الأولى من صباح اليوم، يؤكد أن "الصعايدة رجالة" بقطاع توزيع كهرباء أسوان، وكذلك الأقصر، الذين لم يتوانوا ولو لحظة في إصلاح أو صيانة أي أعطال طارئة أو انقطاعات على الرغم من قسوة وصعوبة أجواء الطقس وبرودة الجو.

وتابع أبووردة: فيما يتعلق بتأثر استعدادات الشركة ممثلة في قطاع توزيع كهرباء الأقصر حول افتتاح طريق الكباش المقرر يوم ٢٥ نوفمبر الجاري، بأن الشركة انتهت من كل الاستعدادات النهائية لتأمين الاحتفالية العالمية، مشدداً على أنهم مستعدون في أية لحظة لتأمين أي حدث مهما كان حجمه؛لما تمتلكه الشركة من وحدات واستعدادات تؤهلها لمواجهة أي طارئ.

وأكد رئيس الشركة أن الشركة ممثلة في القطاعات الأربعة التابعة لها تشهد حالة من الاستقرار مع إعلان حالة الطوارئ والتأهب القصوى لمواجهة أي طوارئ مرتقبة؛ خصوصاً في ما يتعلق بهطول السيول على بعض المناطق وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.​