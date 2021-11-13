كتب- مينا غالي:

كشف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن أحلامه وطموحاته خلال العام الجديد من قيادته للكنيسة القبطية، وذلك في إطار احتفال الكنيسة بالعيد التاسع لتجليسه بطريركا للكرازة المرقسية.

وقال البابا تواضروس، في مداخلة مع برنامج صباح النور على قناة ctv قناة الكنيسة القبطية: الأحلام كثيرة جدا.. كورونا خلقت نوعا من التباعد، وانتشار الوباء تسبب في حالة من التباعد وأن الناس تجلس في بيوتها وما تسلمش على بعضها وكل هذه الأعراض".

وأضاف البابا: "وبالتالي فإننا في حاجة أولا لأن يرفع الله هذا الوباء عن العالم كله وينقذ العالم منه، ونحتاج أن نستعيد التواصل، وأن تصل رسالة الكنيسة أو رسالة الإعلام لكل شخص".

وتابع البابا تواضروس: "يوجد أناس سواء أطفال أو شباب أو كبار مازالوا تائهين في الحياة.. العمل واخدهم والمشغوليات واخداهم والاقتصاد والأسعار واخدهم وهكذا.. فالأحلام أن نصل لكل إنسان.. كل إنسان يبقى فرحان وكل إنسان يبقى علاقته حلوة بربنا ويعيش نوعًا من الفرحة الداخلية سواء في دراسته أو عمله أو مسؤولياته المجتمعية".

وواصل البابا: "حلم كبير أن نستطيع الوصول لكل إنسان وكذلك كل إخوتنا المحتاجين احتياجًا حقيقيًا، لأن الكورونا من تأثيراتها السلبية أثّرت على الاقتصاد والدخل في أسر كثيرة ليس في بلادنا فقط، ولكن على مستوى العالم كله ".

وأكد البابا قائلا: "مهم أن نستطيع الوصول من خلال الكنيسة والخدام لكل بيت وكل أسرة فهذا عمل عظيم سيعطينا نوعًا من الفرح في خدمة كل هؤلاء الناس".

وهنأ قداسة البابا تواضروس، قناة ctv، بمناسبة عيد تإسيسها الرابع عشر، مؤكدا أنها كانت ولاتزال صاحبة دور تنويري وتأثيري هام. ​