كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة خلال الفترة من الأحد 14 نوفمبر وحتى الجمعة 19 نوفمبر.

وقالت الهيئة، في بيان، السبت، إنه يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره في والساعات الأولى من الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

السبت 13 نوفمبر

- شبورة مائية من 5 لـ 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

- أمطار خفيفة عل مناطق من السواحل الغربية (مطروح - السلوم) على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد (نويبع - كاترين - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - أبوسمبل) على فترات متقطعة بنسبة 60 لـ 70% تقريبا.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة 80% تقريبا قد تصل إلى حد السيول على (حلايب - شلاتين - مرسلا علم - القصير - سفاجا - الغردقة والطرق المؤدية منها لجنوب البلاد).

- نشاط رياح على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الأحد 14 فبراير

- شبورة مائية من 5 لـ 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وأقصى جنوب الصعيد (السلوم - مطروح - أسوان - أبوسمبل) على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - مرسى علم) على فترات متقطعة بنسبة 50% تقريبا.

اعتبارا من الاثنين 15 نوفمبر وحتى الجمعة 19 نوفمبر