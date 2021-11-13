القوى العاملة: تحصيل 43 ألف جنيه مستحقات ممرضة مصرية بجدة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات "وفاء. ع.أ. أ" ممرضة مصرية، كانت تعمل لدى إحدى مستشفيات المدينة المنورة.

وبحسب بيان اليوم، بلغت إجماليها 10 آلاف و420 ريالا سعودياً أي ما يوازي 43 ألفاً و659 جنيها مصريا تقريبا.

وكلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات الممرضة المذكور لدى مستشفى المدينة الوطني بالمدينة المنورة وديا، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبدالرازق، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، تفاوض الملحق العمالي عبدالحليم محمود وديا مع مستشفى المدينة الوطني وتم الحصول على مستحقات الممرضة "وفاء. ع. أ. أ" وبلغت 10420 رياال مكافأة عن العمل ساعات إضافية أثناء فترة ضغط كورونا العام الماضي، وذلك بحوالة محلية من مستشفى المدينة الوطني، ونقلت الممرضة كفالتها بإحدى مستشفيات جدة.