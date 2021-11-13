التعليم من أجل التوظيف.. إقبال كبير من الفتيات على ملتقى شغلني بالتحرير - صور

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كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- هاني رجب:

شهد ملتقى التوظيف "شغلني"، والمخصص للسيدات لأول مرة للعمل، إقبالا كبيراً من الفتيات الراغبات في الالتحاق بسوق العمل -(بالطوابير)- في كبرى الشركات العاملة في السوق المحلي.

وانطلقت فعاليات الملتقى التوظيفي "شغلني"، والمخصص للسيدات صباح اليوم السبت، والذي يشارك فيه أكثر من 20 شركة من كبرى الشركات العاملة في السوق المحلي، بالإضافة إلى مؤسسات تعليمية التدريب الفتيات على الالتحاق بسوق العمل.

وقالت وفاء محمود، مسؤول إحدى الشركات المشاركة في الملتقى التوظيفي، إن الملتقى يضم مؤسسات تعليمية كبرى لتأهيل وتدريب الفتيات والشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل مناسبة.

وأوضحت وفاء، لمصراوي، أن مؤسساتهم تعمل على تقديم منح للفتيات وتعريفهم بسوق العمل وكيفية عمل أبلكيشن ومقابلات مع مسئولي الشركات، وتبلغ مدة المنحة حوالي 3 أسابيع.

ويعتبر الملتقى، فرصة للمرأة المصرية لتسهيل وصولها للمؤسسات والشركات والحصول على وظيفة مناسبة، مما يساعد على تمكين المرأة ودمجها في سوق العمل بشكل أكبر لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

وتدعم منصة "شغلني" تدعم مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف وتسعى لضمان توافر فرص عمل متساوية بناءً على الجدارة والمؤهلات دون أي نوع من التمييز.

وكانت شغلني شاركت مع وزارة التضامن الاجتماعي و"حلم" في إقامة "ملتقى عزم للتوظيف الدامج" لتوفير فرص عمل لذوي الهمم، وتعاونت أيضاً مع مؤسسة مصر الخير في برنامج "الغارمين" لمساعدتهم على الالتحاق بسوق العمل.​