شملت شقق سكن لكل المصريين.. مسؤولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات "ناصر الجديدة"

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اليوم السبت، الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخدمية بمدينة ناصر الجديدة، "غرب أسيوط"، يرافقهما المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، ومسؤولو الهيئة والجهاز والمشروعات.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بجميع المدن الجديدة، وتذليل أية عقبات.

واستهل مسؤولو "الإسكان الزيارة"، بعقد اجتماع موسع مع مهندسي الجهاز والمشرفين على المشروعات الجاري تنفيذها والشركات العاملة بالمدينة؛ لمتابعة معدلات الموقف التنفيذي، مشددين على سرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة لها؛ لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

وتجول مسؤولو "الإسكان" موقع مشروع عمارات سكن مصر بإجمالي 2640 وحدة سكنية تم تنفيذها بالكامل، وتفقدوا أعمال الزراعة وتنسيق الموقع، مؤكدين سرعة الانتهاء من استكمال أعمال الرصف للجراجات الخاصة بالعمارات.

وتفقد مسؤولو الوزارة عمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل، بإجمالي 1584 وحدة سكنية؛ حيث أوضح رئيس جهاز المدينة أنه تم طرح هذه الوحدات للمواطنين وتقدم بالفعل لحجزها أكثر من 3500 مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية سكن لكل المصريين.

وتابع مسؤولو الوزارة الأعمال الأخيرة لمحطة تنقية المياه العملاقة بمدينة ناصر الجديدة، التي يجري تنفيذها على مساحة 35 فداناً بطاقة إجمالية 125 ألف م3/ يوم، والمقرر تشغيلها خلال الفترة المقبلة.

وتوجه مسؤولو الإسكان لزيارة محطة محولات كهرباء ناصر الجديدة بقدرة 66 ك.ف؛ كحل عاجل لتغذية المدينة، والتي تم تشغيلها بالفعل، كما تفقدوا الخدمات القائمة بالمدينة وتشمل سـوقًا تجارية و8 محلات بمركز خدمات الإسكان الاجتماعي، ووحدة صحية، وحضانة طفل بمركز خدمات الإسكان الاجتماعي، ومدرسة تعليم أساسي سعة 33 فصلاً، ونقطة شرطة، ووحدة إطفاء.

وأشاد مسؤولو الوزارة، في ختام الجولة، بما تم تنفيذه من مشروعات بالقطاعات المختلفة، مشددين على سرعة التنسيق مع الجهات المختصة لاستلام الخدمات التي تم الانتهاء من تنفيذ منشآتها وبدء تشغيلها للاستفادة منها.​