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بعد أسوان.. الأرصاد: أمطار رعدية وسيول على 7 محافظات اليوم

10:57 ص السبت 13 نوفمبر 2021
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار نشاط منخفض السودان ليؤثر شمالا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقالت الأرصاد، في تنويه منذ قليل عبر صفحتها على فيسبوك، إنه من المتوقع حدوث الآتي:

1- سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد (نويبع - كاترين - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - أبوسمبل)، على فترات متقطعة.

2- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة قد تصل إلى حد السيول على (حلايب - شلاتين - مرسى علم - القصير - سفاجا - الغردقة والطرق المؤدية منها إلى جنوب البلاد).

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه تزداد فرص الأمطار مساءً، كما تنشط الرياح على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

أمطار الطقس درجة الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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