رسائل مهمة للشعب الليبي.. رئيس "سياحة النواب" تشيد بكلمة السيسي أمام مؤتمر باريس

كتب- مصراوي:

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، تاريخية وحملت رسائل مهمة للشعب الليبي الشقيق.

وأضافت علي، في بيان لها اليوم السبت، أن مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر باريس الدولي مهمة للغاية، وتؤكد قوة دور مصر المحوري وتأثيرها الإقليمي والدولي وحرصها على دعم المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، وإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.

ونوهت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بأن القيادة السياسية المصرية تبذل جهوداً كبيرة للتنسيق مع كل الأطراف الدولية المختلفة والأطراف الإقليمية في سبيل إحلال السلام وإرساء الاستقرار والازدهار في ليبيا، وكذلك الاحترام الكامل لسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ووحدتها الوطنية؛ لأن استقرار ليبيا هو استقرار المنطقة كلها .

وثمنت النائبة سلسلة اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي على هامش المؤتمر مع رؤساء الدول والحكومات، وكبار المسؤولين بالحكومة الفرنسية؛ للتباحث حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والتي تعكس مكانة مصر الدولية ودورها المحوري وحرص كل الأطراف على وجود علاقات قوية مع مصر، لما لها من ثقل ووزن بالمنطقة، ودورها الكبير في حفظ أمن وحل المشكلات في المنطقة، بالإضافة إلى التجربة المصرية في النمو والتعافي والاستقرار.​