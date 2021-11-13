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مدبولي يبدأ زيارته للسويس بلقاء نواب البرلمان لبحث مطالب الأهالي

10:37 ص السبت 13 نوفمبر 2021
مدبولي يبدأ زيارته للسويس بلقاء نواب البرلمان لبحث مطالب الأهالي

مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

يُجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت، زيارة لمحافظة السويس، رفقة مجموعة من الوزراء والمسؤولين.

ويتفقد رئيس الوزراء خلال الجولة اليوم عددا من المشروعات التنموية والخدمية.

واستهل رئيس الوزراء زيارته للمحافظة بعقد اجتماع مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة والمسئولين التنفيذيين لمتابعة مطالب المحافظة والأهالي.

مصطفى مدبولي محافظة السويس المشروعات التنموية مجلس النواب

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