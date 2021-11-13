Masrawy logo white

مصر تفوز بعضوية لجنة القانون الدولي للفترة من 2023 - 2027

08:22 ص السبت 13 نوفمبر 2021
مصر تفوز بعضوية لجنة القانون الدولي للفترة من 2023 - 2027

الأمم المتحدة

نيويورك- (أ ش أ):
فاز المرشح المصري السفير أحمد فتح الله، بعضوية لجنة القانون الدولي للفترة 2023 - 2027 بحصوله على 159 صوتاً بالانتخابات التي جرت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة - فى بيان نشرته بعثة مصر الدائمة بنيويورك على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم السبت - أن فوز المرشح المصري ممثلاً عن أفريقيا جاء بعد انتخابات شديدة التنافسية، مما يؤكد المكانة التي تحظى بها مصر في المجتمع الدولي، ويُبرز تميز الكوادر المصرية القادرة على الإسهام الإيجابي في أكثر من مجال بما فيها تقنين وتطوير القانون الدولي.

وأوضح أن مصر كإحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة، حريصة دوماً على الإسهام في تعزيز مبدأ سيادة القانون على المستوى الدولي، الأمر الذي يُدّعمه وجود مدرسة قانونية مصرية عريقة، أكاديميًا، وقضائيًا وفقهيًا.

وأضاف المندوب الدائم أن الأسابيع الماضية شهدت جهودًا مكثفة قادتها وزارة الخارجية وسفارات مصر بالخارج والبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتأمين الأصوات اللازمة لفوز المرشح المصري في تلك المعركة الانتخابية الصعبة، مما يمثل إضافة جديدة لرصيد مصر الدبلوماسي المتميز على المستوى الدولي.

وتضم لجنة القانون الدولي 34 خبيرًا ممن يتمتعون بمؤهلات وخبرات متميزة أكاديمية وعملية في مجال القانون الدولي.

يأتي الترشح المصري لعضوية اللجنة في إطار حرص مصر على الإسهام المتواصل في الجهود الدولية لتقنين وتطوير القانون الدولي، الأمر الذي لطالما أولته مصر أهمية كبيرة من خلال المشاركة النشطة والفعالة في أعمال لجنة القانون الدولي بأكثر من عضو منذ تأسيسها في 1947.​

هذا المحتوى من

Asha
الأمم المتحدة لجنة القانون الدولي نيويورك

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
919

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

622

متعافون اليوم

341188

إجمالي الإصابات

19309

إجمالي الوفيات

285615

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا