مصر تفوز بعضوية لجنة القانون الدولي للفترة من 2023 - 2027

نيويورك- (أ ش أ):

فاز المرشح المصري السفير أحمد فتح الله، بعضوية لجنة القانون الدولي للفترة 2023 - 2027 بحصوله على 159 صوتاً بالانتخابات التي جرت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة - فى بيان نشرته بعثة مصر الدائمة بنيويورك على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم السبت - أن فوز المرشح المصري ممثلاً عن أفريقيا جاء بعد انتخابات شديدة التنافسية، مما يؤكد المكانة التي تحظى بها مصر في المجتمع الدولي، ويُبرز تميز الكوادر المصرية القادرة على الإسهام الإيجابي في أكثر من مجال بما فيها تقنين وتطوير القانون الدولي.

وأوضح أن مصر كإحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة، حريصة دوماً على الإسهام في تعزيز مبدأ سيادة القانون على المستوى الدولي، الأمر الذي يُدّعمه وجود مدرسة قانونية مصرية عريقة، أكاديميًا، وقضائيًا وفقهيًا.

وأضاف المندوب الدائم أن الأسابيع الماضية شهدت جهودًا مكثفة قادتها وزارة الخارجية وسفارات مصر بالخارج والبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتأمين الأصوات اللازمة لفوز المرشح المصري في تلك المعركة الانتخابية الصعبة، مما يمثل إضافة جديدة لرصيد مصر الدبلوماسي المتميز على المستوى الدولي.

وتضم لجنة القانون الدولي 34 خبيرًا ممن يتمتعون بمؤهلات وخبرات متميزة أكاديمية وعملية في مجال القانون الدولي.

يأتي الترشح المصري لعضوية اللجنة في إطار حرص مصر على الإسهام المتواصل في الجهود الدولية لتقنين وتطوير القانون الدولي، الأمر الذي لطالما أولته مصر أهمية كبيرة من خلال المشاركة النشطة والفعالة في أعمال لجنة القانون الدولي بأكثر من عضو منذ تأسيسها في 1947.​