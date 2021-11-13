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الأرصاد تنشر فيديوهات ترصد قوة البرق والأمطار في أسوان

02:35 ص السبت 13 نوفمبر 2021
الأرصاد تنشر فيديوهات ترصد قوة البرق والأمطار في أسوان

أرشيفية

كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعض الفيديوهات لحالة سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها أسوان.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد، استمرار السحب الرعدية شمال أسوان وتتجه إلى أدفو والأقصر يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاط للرياح الهابطة من أسفل السحابه.

هيئة الأرصاد الجوية أسوان سقوط أمطار البرق

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