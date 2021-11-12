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السيسي يؤكد قوة العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع فرنسا

11:37 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
السيسي يؤكد قوة العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع فرنسا

الرئيس السيسي

كتب- محمد سامي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قوة واستراتيجية العلاقات المصرية الفرنسية في كافة المجالات خاصةً على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري، معربًا عن الحرص على استمرار العمل المشترك من أجل تعميق الشراكة المصرية الفرنسية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مساء اليوم مع رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد إجراء مباحثات حول مجمل علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة الاستثمارات وعمل الشركات الفرنسية في مصر خاصة في مجالات البنية الأساسية، في إطار مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، وكذلك توطين الصناعة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفرنسي التوجه الثابت لبلاده لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر، الدولة العريقة ذات الثقل والدور المحوري المتزن في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى التطور الكبير في العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وإلى الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا في أكتوبر الماضي واجتماعه معه، مؤكداً العمل على زيادة نشاط الشركات الفرنسية واستثماراتها في مصـر في العديد من المجالات ذات الأولوية لعملية التنمية.

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