رئيسة "قومي المرأة" تستقبل سفير تونس في مصر

كتبت- نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، محمد بن يوسف سفير جمهورية تونس لدى مصر، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين بشأن ملف المرأة.

ورحبت مرسي بالسفير التونسي في أول زيارة له للمجلس مشيدة بالتجربة التونسية في النهوض بملف المرأة، مشيرة إلى أن المرأة في مصر تعيش الآن عصرها الذهبي حيث تحظى بقيادة سياسية واعية ومستنيرة، ولديها إدراك كبير وقناعة بدور المرأة.