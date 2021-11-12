"وقاية النباتات" ينظم دورة تدريبية عن المكافحة الحيوية للآفات في سوهاج

كتب- أحمد مسعد:

نظم معهد بحوث وقاية النباتات دورة تدريبية بعنوان "المكافحة الحيوية ودورها في التصدي للآفات" يومي 8 و9 نوفمبر 2021 بمحطة بحوث شندويل بمحافظة سوهاج.

وصرح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، أن الدورة استهدفت عدة محاور مهمة في مجال المكافحة الحيوية منها التعرف على دودة الحشد الخريفية وأعراض الإصابة بها واستخدام طفيل التلينومس في مكافحتها، والذي تم تسجيله لأول مرة في مصر على دودة الحشد، وكيفية إنتاج طفيل التريكوجراما بشكل كمي علاوة على استخدام المفترسات الأكاروسية وطرق إكثارها وإطلاقها بالإضافة إلى مكافحة الآفات التي تهاجم نحل العسل مثل دودة الشمع الكبيرة والصغيرة ودبور البلح والفاروا بمواد آمنة على الإنسان والبيئة.

وحاضر بالدورة التدريبية أساتذة متخصصون بمعهد بحوث وقاية النباتات بفرع بشندويل، وشارك فيها عدد كبير من مهندسي المكافحة والإرشاد وشباب الخريجين بالإضافة لعدد من الباحثين بالمحطة وكلية الزراعة جامعة سوهاج. ​