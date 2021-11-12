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"المركزي للحشائش" ينظم دورة تدريبية حول الطرق الحديثة في مكافحة الحشائش

09:29 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
"المركزي للحشائش" ينظم دورة تدريبية حول الطرق الحديثة في مكافحة الحشائش

أرشيفية

كتب- أحمد مسعد:

ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية تحت عنوان "الطرق الحديثة في مكافحة الحشائش" الأحد المقبل حتى نهاية الأسبوع، لأعضاء الهيئة البحثية بالمعمل.

وقال الدكتور عبده عبيد مدير المعمل، إن ذلك يأتي بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب.

وأضاف عبيد أن هذه الدورة تهدف لتدريب 30 متدربًا من الهيئة البحثية بمركز البحوث الزراعية وسيحاضر فيها نخبه متميزة من الأساتذة بالمعمل، لافتًا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة المعمل خلال الموسم 2021/ 2022 وتهدف لتوصيل المعلومات الفنية الخاصة بالحشائش للباحثين، ما ينعكس على زيادة إنتاجية الحاصلات الزراعية.

المعمل المركزي لبحوث الحشائش مكافحة الحشائش السيد القصير

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